L’Atalanta ora vince anche le partite sporche | la Roma non sfigura ma è a +2 sulla zona retrocessione

Leggi su Sportface.it

Otto vittorie di fila, il secondo posto in solitaria, la capacità adesso direlenon può più nascondersi e infatti non si nasconde,ndoin casa dellae dimostrando di aver raggiunto un livello spaventoso. A un punto dal Napoli capolista, con Gasperini in tribuna e per giunta sbloccando un match complicatissimo con il coraggio di stravolgere l’attacco, togliendo il trio delle meraviglie Retegui-De Ketelaere-Lookman e affidandosi a Samardzic, Zaniolo e Brescianini. Una superiorità, che a questo punto, è datadalla capacità atletica e dal fatto che chi subentra sia perfettamente calato nella parte, eppurei capitolini possono uscire paradossalmente soddisfatti dal terreno di gioco, forse un po’ nervosi per il gol con esultanza sfrenata dell’ex Zaniolo.