La Dop Campi Flegrei e Ischia festeggia i 30 anni Da marzo 2025 fascette sulle bottiglie a Dop

La Dopha raggiunto il traguardo dei 30dal riconoscimento della denominazione. Per questo piccolo distretto della Campania vinicola, particolarmente vocato alla viticoltura eroica, che hato con un evento e un convegno a Bacoli nei giorni scorsi, ora è il momento di guardare avanti con una serie di iniziative che puntano ad affermarsi come player di sviluppo economico, che guarda a moderni modelli di turismo enogastronomico. «Le nostre cantine - ha raccontato Michele Farro, presidente del Consorzio di tutela vini- hanno fatto passi da gigante, sono molti i vinipremiati in consessi nazionali e internazionali. La nostra è considerata viticoltura eroica perché insiste sui terrazzamenti die sui piccoli appezzamenti dei, ma la nostra presenza è anche a salvaguardia dei territori dai disastri ambientali.