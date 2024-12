James Gunn conferma che Lex Luthor sarà il cattivo principale di Superman

Leggi su Cinefilos.it

che LexildiIl co-CEO di DC Studios e sceneggiatore/regista diha risposto ad altre domande dei fan, chiarendo che Lexè ildel reboot. e che le voci secondo cui l’Author avrebbe preso di mira l’eroe sono ancora errate.ha anche fatto riferimento all’uscita del trailer die ha fatto luce su come DC Studios avrebbe affrontato il recasting dei ruoli chiave della DCU.Non è un segreto chescriva le sue sceneggiature pensando alla musica e ha rivelato una manciata di canzoni che non prenderà in considerazione per. Come i film Guardiani della Galassia, The Suicide Squad e Peacemaker, ci aspettiamo che il ritorno sul grande schermo dell’Uomo d’Acciaio presenti alcune melodie memorabili.