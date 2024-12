Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte e non solo: parola a Massimiliano Esposito

, ex attaccante (anche) di Reggiana,e Lazio, è intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Unche, per mole di gioco espressa, probabilmente ha fatto vedere la sua miglior prestazione stagionale in campionato contro il Torino.“Credo che ormai Antonioci abbia abituato a questo tipo di prestazioni e, soprattutto, di risultati. È nel suo DNA. Negli anni passati, le sue squadre magari non brillavano per bel gioco, ma alla fine vincevano con l’essenziale, 1-0, raggiungendo sempre l’obiettivo. In questa prima fase di campionato, ilnonha mostrato una buona organizzazione, ma anche un bel calcio. Ha ritrovato entusiasmo e compattezza di gruppo, caratteristiche che lo rendono competitivo fino alla fine”.