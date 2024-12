Iodonna.it - Il film con Eddie Murphy e Dan Aykroyd è ormai un cult delle feste di Natale: a dicemebre sarà nelle sale per soli tre giorni in versione restaurata

Non c’èsenza i grandi classici natalizi, ma quello di quest’anno è speciale. IlUna poltrona per dueinfatti di nuovo al cinema, perggiare i suoi 40 anni. La pellicola diretta da John Landis torna in sala solo per trespeciali, il 9, 10 e 11 dicembre, in unain 4K, pronta a regalare nuove emozioni al pubblico che la ama da decenni. Tutti idi2024 da non perdere guarda le foto La trama di Una poltrona per dueLa trama delmescola umorismo e satira sociale.