Finals Coppa Davis a Bolzano, la Lega invita il sindaco ad avviare l'iter amministrativo necessario per dare la disponibilità

di? Una suggestione, magari un sogno. Intanto il gruppo consiliare dellapresenterà in aula un documento voto perre giunta eadperlaalla città didi poter ospitare l’evento.“Ospitare le finali dellapuò rappresentare non solo un grandissimo traino per ispirare nuovi talenti, ma la relativa pietra miliare per dar vita al tutto dovrà consistere nell’individuazione il prima possibile, da parte dell’amministrazione comunale, di un’area nella città diper costruire un centro Tennis. È inutile voler ispirare nuovi talenti bolzanini ed altoatesini, ma non poter offrire loro un adeguato centro di preparazione” spiega il consigliere Roberto Selle. “Purtroppo negli ultimi anniha perso più di 10 campi da tennis.