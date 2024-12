Ilrestodelcarlino.it - Ecco otto concerti con la Form

Settepiù un fuori abbonamento per la stagionestica della-Orchestra Filarmonica Marchigiana al Teatro Pergolesi di Jesi. Il cartellone tracciato dal direttore artistico Francesco Di Rosa, primo oboe dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, propone una serie di eventi animati da direttori e solisti di grande livello internazionale, che attraversano epoche, generi e stili diversi. Ieri è iniziata la campagna abbonamenti della nuova stagione, intitolata "Musicattraverso", che prenderà il via venerdì 3 gennaio con il tradizionale ‘Concerto per il Nuovo Anno’. L’evento, che vedrà sul gradino del podio Stefano Romani, permetterà di ascoltare il soprano taiwanese Hanying Tso-Petanaj, e rappresenterà l’occasione per celebrare il re del valzer, Johann Strauss jr, nel bicentenario della nascita.