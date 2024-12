Anteprima24.it - Di Fenza: “Vicino a Oliviero messo alla porta dal Pd”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Desidero esprimere solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio Regionale Gennaroper essere stato ‘’ dal commissario del Pd di Caserta Susanna Camusso, che non ha accolto la sua richiesta di iscrizione “ai sensi dello Statuto e del Codice etico”. Si tratta di una decisione forte, molto probabilmente legata ad altri fattori oltre a quelli che trapelano ddirigenza dem”. E’ quanto afferma in una nota Pasquale Di, capogruppo in regione di Azione – Per. “Forse è l’avvio di una campagna di epurazione nei confronti di coloro che non sono allineati al pensiero ‘unico’ che vorrebbe imporre il segretario Nazionale Elly Schlein sul terzo mandato? – sottolinea – Non si sa, resta il fatto che una scelta del genere dà spazio a numerosi retro pensieri.