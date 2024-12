Ilfattoquotidiano.it - Dai cartoni (usati) della pizza ai vasetti dello yogurt e i gusci di noce: l’ultimo trend della Gen Z è spedire il pacco più assurdo di Vinted

e persinodi: benvenuti nel fantastico mondo degli imballaggi creativi di. Dimenticate le noiose scatole di cartone e la carta daanonima. Per risparmiare sull’imballaggio, oggi gli utentipiattaforma di prodotti di seconda mano si sfidano a colpi di creatività, trasformando oggetti quotidiani in originali confezioni per le loro spedizioni a costo zero. E, ovviamente, immortalano il tutto su TikTok, dove sono diventate virali.Ecco così centinaia e centinaia di video con magliette arrotolate indi(puliti, si spera!), abiti infilati in tubi di patatine Pringles, gonne piegate con cura in scatole delle uova: la fantasia dei “er” non ha limiti. E c’è chi si è spinge anche oltre, utilizzando scatole dei panini del McDonald’s, lattine di birra vuote, zucche di Halloween e addirittura ciabatte come contenitori per i capi d’abbigliamento.