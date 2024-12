Ilrestodelcarlino.it - Cittadella dello sport in via della Resistenza

Un nuovo campo da calcio, nei pressistadio Mazzola con nuove torri faro. Il progetto esecutivo di riqualifcazione dell’area antistadio è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale. L’intervento complessivo sarà di 1,2milioni di euro, con investimenti comunali e l’apertura di un mutuo. "L’areaiva di viasi afferma sempre più come una vera– dichiara il sindaco Filippo Sacchetti – Realizzeremo strutture moderne, adeguate alle necessità delle societàive e al tempo stesso attente alla sostenibilità ambientale". Il nuovo campo da calcio sarà costruito con erba sintetica a drenaggio verticale, permeabile al 100%, per una dimensione di 112x69 metri. Ci sarà un sistema di raccolta delle acque meteoriche perimetrale e una cisterna per l’irrigazione.