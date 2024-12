Inter-news.it - Cecchi: «Inter, sono convinto di una cosa. Può incidere sulla Serie A!»

Stefanoha posto l’accento su un fattore che potrebbe pesare sul rendimento dell’in campionato, sottolineando come il Napoli possa approfittarne in vista del raggiungimento dello scudetto.LA SITUAZIONE – L’si trova momentaneamente a 4 punti dal Napoli capolista, in attesa del recupero del match con la Fiorentinarotto al 17? a causa del malore accaduto a Edoardo Bove. I nerazzurri, per quanto riguarda la Champions League, occupano invece la seconda posizione momentanea nel girone unico della competizione a 3 gare dalla fine. Le ambizioni del club meneghino potrebbero essere soddisfatte, dunque, grazie all’accesso diretto agli ottavi della coppa europea. Ciò non solo determinerebbe in maniera evidente lo status dell’a livellonazionale, ma aiuterebbe anche dal punto di vista del recupero fisico, dato che consentirebbe ai calciatori di risparmiarsi le due partite dei playoff.