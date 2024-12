Capri, Natale tra solidarietà e linguaggi dell’anima

Leggi su Ildenaro.it

Marco MilanoA: Ritmi di equità” e la Nuova Orchestra Italiana. L’associazione culturale “NapoliDaOrainPoi” promuove auna giornata di, inclusione e riflessione che “illuminerà” l’isola azzurra di valori autentici. L’iniziativa in collaborazione e con il patrocinio del comune diprevede una proposta progettuale in due fasi. La prima con un convegno con Emergency e la Lega del Filo d’Oro il 7 dicembre alle ore 11 alla Sala Pollio del Centro Congressi dicon “: Ritmi di equità”, una conferenza sul tema dell’inclusione, dei diritti umani e della guerra, con la quale Daniela Finizio ideatrice dell’intero progetto, per l’associazione “Nadop-Napolidaorainpoi” della quale è componente del consiglio direttivo (presidente Gabriella Rinaldi), presenterà con poche parole l’obiettivo e il senso di tutta l’iniziativa.