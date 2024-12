Oasport.it - Calcio, sorteggiati i gironi degli Europei Under 21: incrocio da brividi per l’Italia

Sono stati21 che andranno in scena in Slovacchia dall’11 al 28 giugno 2025. Le sedici squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gruppi da quattro formazioni ciascuno, le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta. Confermato il format delle ultime edizioni, con l’auspicio cheriesca a farsi strada e a ottenere risultati migliori rispetto alle ultime occasioni.Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo A e saranno chiamati al durissimo impegno contro la Spagna, che ha perso l’ultima finale contro l’Inghilterra. I ragazzi del CT Carmine Nunziata proveranno a tenere testa alla quotatissima compagine iberica, mentre partiranno con i favori del pronostico contro Romania e Slovacchia.