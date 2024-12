.com - Calcio / Regionale: i gironi dei Giovanissimi ed Allievi

Treda dieci formazioni ciascuno per l’Under 17, altrettanti per l’Under 15. Il via l’8 dicembre: si gioca fino al 6 aprile 2025 poi le finali a treVALLESINA, 3 dicembre 2024 – La Federazione Marche ha stilato ied i calendari della fasesia per iUnder 15 sia per gliUnder 17.Il via l’8 dicembre fino al 6 aprile 2025.Il regolamento per l’assegnazione del titoloprevede che le squadre prime classificate di ogni girone –ed– in totale 3 parteciperanno alla fase finale.Al termine degli incontri di finale risulterà vincente la squadra che avrà ottenuto il maggior numero di punti. In caso di parità di punti si terrà conto nell’ordine: della migliore differenza reti; del maggior numero di reti segnate; del maggior numero di reti segnate in trasferta.