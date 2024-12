Nerdpool.it - Biancaneve, ecco lo splendido trailer del live-action Disney

Da pocoha rilasciato il nuovodeldi, che vede protagonista Rachel Zegler nei panni die Gal Gadot in quelli della Regina Cattiva. Molte sono state le critiche riversate al, ma da questosembra che i Sette Nani, che in molti pensavano fossero creature magiche e non nani, sono presenti e realizzati in CGI. Molto probabilmente la storia sarà leggermente differente, ma per giudicare bisognerò aspettare l’uscita della pellicola il 20 marzo 2025.ùIl nuovomostra la bellezza del sontuoso design della produzione, gli amati personaggi Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Pisolo ed Eolo, e un primo sguardo alla ballata “Waiting on a Wish” (titolo originale), una delle nuovissime canzoni originali dei vincitori di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award (EGOT), Benj Pasek e Justin Paul (The Greatest Showman).