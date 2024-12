It.newsner.com - Barzelletta: Una donna è seduta a letto con il suo amante

Leggi su It.newsner.com

In un mondo pieno di titoli costanti su guerre, politica e tutto ciò che può appesantirci, a volte abbiamo bisogno di una bella risata per rallegrare la nostra giornata.La risata, in fondo, ci ricorda che, per quanto le cose si facciano difficili, possiamo ancora trovare la gioia nei piccoli momenti. Ecco una storia divertente per regalarvi quel sorriso tanto necessario: a volte sono le cose più semplici che ci colgono alla sprovvista e ci ricordano di goderci la vita. Guardate qui:Unaera acon il suoquando sentì il marito aprire la porta di casa.“Sbrigati”, dice, ”mettiti nell’angolo”. Gli spalma addosso dell’olio per bambini, poi lo ricopre di borotalco. ”Non muoverti finché non te lo dico io”, dice. ”Fai finta di essere una statua”.”Cos’è questo?” chiede il marito entrando nella stanza.