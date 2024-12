Dailymilan.it - Verso Milan-Sassuolo, si fermano Mike Maignan e Theo Hernandez! Le loro condizioni

Leggi su Dailymilan.it

Cattive notizie in casa: infortuni perche non saranno a disposizione contro ilin Coppa Italia! Le ultimesalteranno la partita di San Siro contro ilin programma alle 21 di martedì 3 dicembre. Incontri valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.I due calciatori francesi – la cui presenza in campo dal primo minuto era in dubbio – non saranno a disposizione di Paulo Fonseca: non troveranno spazio nemmeno nell’elenco dei convocati.rischiano di saltare anche Atalanta-? Il punto della situazione View this post on InstagramA post shared by(@magic, si! LeLEGGI ANCHE Calciomercato, sirene dalla Premier League su Yunus Musah! Le squadre interessateSecondo quanto riportato da Sky Sport,non prenderà parte alla sfida per precauzione in seguito a un colpo ricevuto nell’ultima partita di campionato contro l’Empoli.