Un sogno coronato con Gianni Melani

, co-pilota e compagno di squadra di Antonio Ilari, racconta l’esperienza vissuta insieme nel campionato toscano, con un tono carico di emozione e orgoglio. Se Antonio è descritto come il “freddo” del duo,emerge come la voce più riflessiva e appassionata, capace di rivelare gli aspetti emotivi di questa avventura. Per, il rally è una vera e propria passione, coltivata con dedizione e spirito di squadra. «Partiamo da casa con la macchina e il carrello, facciamo il nostro fine settimana motoristico e lo concludiamo sempre a tavola la domenica sera», spiega, evidenziando l’aspetto umano e conviviale di questo sport. Lo scorso anno la coppia ha iniziato senza particolari ambizioni: «Non pensavamo alla finale, ci limitavamo a fare le gare di zona in Toscana». Ma, con sorpresa, a metà stagione si sono trovati in una posizione competitiva, decidendo così di puntare alla finale CRZ.