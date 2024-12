Tragedia del Natisone | indagati quattro vigili del fuoco per omicidio

Leggi su Dayitalianews.com

del. E’ la svolta delle indagini sulla morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, i tre ragazzi della famigeratadeldello scorso 31 maggio. Sono un operatore della Sores di Palmanova, la sala operativa regionale per le emergenze sanitarie, di un capoturno e di due addetti della centrale operativa di Udine.A confermare la notizia è stato il procuratore Massimo Lia. Il reato ipotizzato è dicolposo e l”avviso di garanzia è stato inviato la settimana scorsa.Ihanno ricevuto un invito a comparire il 4 dicembre in Procura per un interrogatorio.Non è, invece, indagato il personale che è intervenuto sul posto. Nessuno deidelche hanno cercato di salvare i ragazzi, è coinvolto nell’inchiesta.