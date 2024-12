Tg24.sky.it - Tragedia del Natisone, indagate sale operative dei Vigili del Fuoco e del 112

La Procura della Repubblica di Udine ha inviato avvisi di garanzia a tredeldella sala operativa e ad un infermiere del Numero unico di emergenza 112. Tutti risultano essere indagati per ladel, nella quale persero la vita Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, travolti dal fiume il 31 maggio scorso. Lo ha confermato, all'agenzia Ansa, il procuratore capo, Massimo Lia. Le indagini si sono focalizzate, in particolare, su coloro che hanno gestito il protocollo di emergenza e non sul personale che è materialmente intervenuto sul luogo dellatanto che nessuno deidelche hanno cercato di salvare i ragazzi, risulta coinvolto nell'inchiesta.Le indaginiLe indagini hanno ipotizzano il reato di omicidio colposo. I primi interrogatori delle persone che hanno ricevuto l'invito a comparire sono stati calendarizzati per mercoledì 4 dicembre.