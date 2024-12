Ilgiorno.it - Studenti, solo il 7% va a scuola in bici e la maggioranza preferisce i mezzi pubblici perché “meno pericolosi”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 2 dicembre 2024 – Glidelle scuole superiori e il modo di spostarsi a Milano. Da casa al banco, ma non. La Consulta provinciale studentesca (Cps) ha condotto il sondaggio “Muoversi a Milano. La mobilità vista daglidelle scuole superiori“ al quale hanno risposto 4.568meneghini. Una delle domande poste è “Come ti rechi ala maggior parte delle volte?”. Il 63,3% ha risposto con i trasporti, il 17,8% a piedi, il 7,6% incletta, il 4,6% con un’auto privata, il 4,5% utilizzando sia l’auto sia il trasporto pubblico, l’1,5% in motorino. Un dato colpisce:il 7,6% degliutilizzano lacletta per recarsi nei loro istituti superiori. Certo, i motivi possono essere molteplici: la distanza da percorrere, la preferenza per iritenuti più veloci, la paura di muoversi inin mezzo a camion e auto durante le ore di punta del traffico milanese.