Salernitana Femminile vittoria convincente contro il Canicattì

Tempo di lettura: 3 minutiSettima uscita ufficiale, in campionato, per la1970 impegnata in trasferta sul parquet del Canicatti: finisce 0-6 un matchllato dalle ospiti per lunghi tratti. Una, cosi, porta in classifica a quota 10 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne. La sfida del settimo turno del girone D di Serie B vede opposte lareduce dal passo falso interno con la Woman Napoli ed ilarrivata alla gara dalla sconfitta con il Reggio Sc. Mister Orrico si affida dal primo minuto a Fierro tra i pali con Rapuano, Ponticiello, Razza e Lisanti come elementi di movimento.1970: la garaIl primo squillo del match arriva al 3? con Ponticiello che tira di poco al lato. Un minuto dopo la numero 77 serve Razza che, con una destrezza da pivot, copre palla girandosi sul palo più lontano per il momentaneo 0-1.