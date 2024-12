Calciomercato.it - Roma-Atalanta, l’Olimpico non perdona Zaniolo: pioggia di fischi impressionante

Leggi su Calciomercato.it

I tifosi giallorossi non hanno dimenticato la forte rottura di due anni fa e qualche atteggiamento che non era piaciuto da parte dell’attuale 10 della Deaè senza dubbio una partita segnata da un mare di emozioni, di quelle che si fa fatica a trattenerle. L’abbraccio a Edoard Bove e Claudio Ranieri è stato a dir poco commovente, tra le introduzioni dello speaker, gli applausi e ovviamente i numerosissimi striscioni comparsi un po’ i tutti i settori dello stadio Olimpico.Nicolò(LaPresse) – calciomercato.itMa non ci sono state solo emozioni positive. Oggi è infatti la gara dell’ex per due atalantini, Rui Patricio e Nicolò, che si aggiungono ovviamente ai vari Mancini e Cristante. I riflettori però stasera si sono accesi soprattutto sul numero 10 della Dea, che un antipasto dell’umore dei tifosinisti già lo aveva avuto nel prepartita.