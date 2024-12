Lanazione.it - Riesce il complesso intervento: ospedale di Massa eccellenza dell'ortopedia, operaio salvato

, 2 dicembre 2024 - L’“Apuane” disi conferma sempre più un polo dinel trattamentoe fratture di bacino ea colonna vertebrale, grazie alla professionalità e alla sinergia di un team altamente qualificato. Recentemente, il reparto di, diretto dal dottor Alberto Sancin, ha eseguito un delicatosu un giovane lavoratore di Piombino, vittima di un grave infortunio sul lavoro, confermando la propria centralità come centro di riferimento per l’intera area vasta’Azienda Usl Toscana nord ovest. Questoè un esempioa qualità e’efficienza del reparto, ma anchea funzionalità di una rete ortopedica che vede la coordinazione tra diversi ospedali, con la supervisione del dottor Giuseppe Lioci. La collaborazione tra i professionisti di vari presidi ospedalieri garantisce ai pazienti le migliori cure possibili in situazioni di emergenza.