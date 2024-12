Ilfattoquotidiano.it - Ramy Elgaml, si è svegliato dal coma Fares Bouzidi il 22enne che guidava lo scooter

, ilchelola notte in cui è mortodurante un inseguimento con i carabinieri a Milano, si èdal. Il ragazzo, ricoverato da quasi una settimana all’ospedale San Paolo ha aperto gli occhi. Il 22ene era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ed è indagato per concorso in omicidio stradale.Sabato si è concluso il corteo di circa 400 persone organizzato dagli amici del 19enne. Vicino al luogo dell’incidente dove in questi giorni sono stati deposti decine di fiori e lettere, gli amici hanno in coro urlato “Giustizia”. Secondo i primi esiti dell’autopsiaè morto sul colpo. Ancora non è stato stabilito se il ragazzo ha perso la vita per l’impatto con il muretto o per il palo del semaforo divelto dalla gazzella che lo ha travolto.