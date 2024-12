Sport.quotidiano.net - Promozione: colpaccio X Martiri, stesa la Valsanterno

2 X: Sartiani, Castagnini, Valentini (1’ st Tosi), Gallinucci, Alpi, Sini (11’ st Senese), Pirazzoli, Suzzi (40’ st Nappi), Tonini, Abiba, Bali. All.: Geraci. X: Aleotti, Di Pasquale, Berveglieri, Meli, Aguiari, Pavinato, Buoso (40’ st Curarati), Felice (23’ st Bini), manfredini (30’ st Panzetta), Montanari, Evali (27’ pt Ercolani). All.: Bolognesi. Arbitro: ferri di Bologna. Reti: 5’ pt Tonini (V), 12’ pt rig. Evali (X), 17’ pt Felice (X), 43’ pt Buoso (X), 24’ st Tonini (V). Note: ammoniti: Alpi (V), Aleotti (X), Di Pasquale (X). Espulso: Di Pasquale (X) al 27’ st. La Xinterrompe l’imbattibilità casalinga della. Avvio difficile dei porottesi, coi padroni di casa in vantaggio dopo 5’ con Tonini. Evali però non ci sta e alla prima occasione utile entra in area e viene atterrato.