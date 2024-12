Agi.it - Processo Grillo, il testimone norvegese non si presenta

Leggi su Agi.it

AGI - Non si èto a deporre, ed è la seconda volta, il giovanedi origini sudamericane chiamato a comparire alin corso a Tempio Pausania dalla difesa degli imputati Ciro, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale nei confronti di una studentessa e di una sua amica nel luglio 2019 durante una vacanza in Costa Smeralda, in Sardegna. Secondo quanto riferito da 'Silvia', nome di fantasia della principale accusatrice, il giovanel'aveva violentata (ma la denuncia non era mai stata formalizzata) nel maggio del 2018 durante una vacanza in Norvegia. Il giovane citato come teste della difesa dei quattro imputati a Tempio Pausania non si erato nell'udienza dello scorso 23 settembre ed era atteso oggi, su convocazione del tribunale.