Probabili formazioni Genoa-Torino | quindicesima giornata Serie A 2024 25

Leggi su Sportface.it

Ledi, match delladi/2025. La partita è in programma alle 15:00 di sabato 7 dicembre nella cornice dello stadio Ferraris e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sfida tra Patrick Vieira e Paolo Vanoli, entrambi a caccia di una vittoria per lasciarsi alle spalle i bassifondi della classifica. Nell’ultimo precedente, nel gennaio, lo scontro diretto finì 0-0. Oggi un pareggio a reti inviolate non accontenterebbe nessuno.– Miretti e Messias nel tridente con Pinamonti. Badelj in regia con Frendrup e Thorsby mezzali. Bani e Vasquez i leader difensivi, mentre Zanoli e Martin saranno i terzini.– Si riparte da Adams e Sanabria riferimenti in attacco. Gineitis cerca posto a centrocampo con Ricci e Vlasic.