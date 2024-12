Ilfattoquotidiano.it - Pep Guardiola, benvenuto sulla terra: ha scoperto come vivono gli allenatori normali, senza risultati e con l’ansia dell’esonero

I graffi in testa dopo il 3-3 di Champions con il Feyenoord, il gesto con le dita delle mani per indicare i campionati vinti ai tifosi del Liverpool che evocavano, sghignazzando, il suo esonero dopo il 2-0 incassato all’Anfield: in pochi giorni Pepha messo a nudo la sua “fragilità” di fronte alla prima vera crisi esplosa dopo una formidabile carriera di allenatore. Il percorso del coach che ha cambiato la storia del calcio e ha vintonessuno negli ultimi sedici anni è stato una cavalcataostacoli, con il sottofondo della musica di Ennio Morricone. Un viaggio straordinario, nel numero dei successi, nei consensi unanimi e anche nella pulizia di un curriculum mai macchiato da un esonero. Pep non ha mai incassato dal 2008 a oggi un licenziamento, una contestazione, una critica spietata.