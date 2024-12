Terzotemponapoli.com - Pastore: “McTominay ha dominato la gara contro il Torino”

Rosario, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito quanto ha affermato.: “Siamo tutti un po’ più sollevati perchè Bove sta meglio”Così il giornalista: “Siamo tutti un po’ più sollevati perchè Bove sta meglio. Parlavo con mio nipote di questa situazione e lui mi ha detto che in Italia, nonostante siano stati fatti passi avanti, ma ci sono mezzi per perfezionare ancora di più questa situazione, bisognerebbe aggiungere un esame molto importante.halail. Il Napoli ha messo a segno un grosso colpo portando a casa lo scozzese e nella partita di ieri lo ha confermato.