Musafa | Il Re Leone | Ancora una valanga di poster

La campagna promozionale legata al lancio nelle sale di: Il Recontinua ad offrire contenuti interessanti ogni giorno.Nella giornata odierna, a tal proposito, vi proponiamo una serie diufficiali provenienti dalle più importanti catene cinematografiche amercane (Fandango, IMAX, 4DX, Dolby Cinema). I nuovi artwork promozionali vanno ad aggiungersi ai charactersdedicati ai protagonisti diffusi in rete lo scorso 28 novembre.: Il Re: Il ReNote di Produzione: Il Reè stato diretto da Barry Jenkins. Il cast vocale include Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr, Seth Rogen e Billy Eichner. Tra i nuovi membri del cast figurano Tiffany Boone nel ruolo di Sarabi; Kagiso Lediga come il giovane Rafiki; Preston Nyman come Zazu; Mads Mikkelsen come Kiros, unformidabile con grandi progetti per il suo branco; Thandiwe Newton nel ruolo di Eshe, la madre di Taka; Lennie James nel ruolo di Obasi, il padre di Taka; Anika Noni Rose come Afia, la madre di Mufasa; e Keith David come Masego, il padre di Mufasa.