Milano, secondo la procura «Alessandro Basciano è pericoloso per Sophie Codegoni, deve essere arrestato di nuovo

Leggi su Open.online

ha passato due notti in carcere, accusato di atti persecutori contro l’ex compagna,. Il dj di 35 anni, poi, è stato scarcerato dalla gip diAnna Magelli poiché sarebbero venuti meno i «gravi indizi» di colpevolezza nei suoi confronti. Adesso, lameneghina – attraverso i pm Antonio Panza e l’aggiunta Letizia Mannella – ha chiesto che l’uomo sia messo agli arresti domiciliari. «di, èper». L’accusa ha ritenuto che alcuni comportamenti del dj, assunti anche dopo la scarcerazione, possano costituire un rischio per la 23enne. La richiesta è stata presentata al tribunale del riesame, dopo un interrogatorio a cui è stata sottoposta. Nel corso del colloquio, gli inquirenti si sarebbero convinti che la libertà dipossa costituire una minaccia per la donna.