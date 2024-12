Notizie.com - Massimo Lopez, dramma sfiorato: fratture multiple ma “poteva essere peggio”

Grande paura per, investito da uno scooter pirata ai margini di uno spettacolo tenuto al Teatro Olimpico.La serata del 29 novembre ha riservato un brutto spavento pere i suoi fan. L’attore, noto al grande pubblico per la sua lunga e brillante carriera nel mondo dello spettacolo, è stato vittima di un incidente stradale a Roma, poco dopo aver deliziato il pubblico con la sua performance al Teatro Olimpico. Mentre attraversava Piazza Gentile da Fabriano in compagnia di amici, è stato investito da uno scooter pirata. Il conducente del mezzo, che viaggiava ad alta velocità perdendo il controllo dello scooter che ha poi travolto l’artista, non si è fermato a prestare soccorso., incidente stradale ai margini di uno suo spettacolo – Screenshot Social – notizie.