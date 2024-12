Ilgiorno.it - Luca Lucci, terzo arresto in due mesi. L’ex capo ultrà del Milan “mandante dell’agguato ad Anghinelli”

o – Terza custodia cautelare in carcere (dove peraltro già si trova, a Voghera) nell’arco di due, per ildel. Che questa volta è accusato, "quanto meno quale mandate", del tentato omicidio di Enzo, avvenuto il 12 aprile 2019 ao.era indagato a piede libero mentre uno dei due presunti autori dell'agguato a mano armata, Daniele Cataldo, era stato sottoposto il 17 ottobre 2024 a fermo di indiziato di delitto dalla Squadra mobile dio. Dopo la conferma del Tribunale del Riesame della misura cautelare del 50enne, vicino a, i pm della Dda Paolo Storari, Sara Ombra e il collega Leonardo Lesti hanno chiesto e ottenuto dal gip Domenico Santoro lo stesso provvedimento anche per il leader della Curva Sudo. I precedenti arresti Il tentato omicidio diI legami con la ‘ndrangheta I precedenti arrestiera già stato arrestato il 30 settembre scorso nell'inchiesta della Dda dio sulle curve di San Siro con l'imputazione di associazione per delinquere finalizzata ad una serie di aggressioni ed estorsioni.