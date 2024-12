Ilrestodelcarlino.it - La Maceratese va in fuga. Ira Chiesanuova: "Un furto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

: Ajradinoski, Tempestilli (37’ Morettini), Carnevali, Russo, Canavessio, Monaco, Pasqui, Perini (33’st Ciottilli), Sbarbati, Mongiello, Persiani (33’st Pesaresi). All. Mobili.: Gagliardini, Ciattaglia, Valsan, Mastrippolito, Lucero, Bongelli, Oses, Nasic, Cognigni, Bracciatelli (33’st Gomis), Cirulli (18’st Albanesi). All. Possanzini. Arbitro: Isnardi di Albenga. Reti: 66’ Lucero, 97’ Oses. Note: spettatori 1000 circa; espulsi per doppia ammonizione Pasqui e Pesaresi; ammoniti, Russo, Morettini, Cognigni; corner 1-4., furia. La Rata cala il poker violando Villa San Filippo e allunga su tutte le più vicine inseguitrici. In attesa di un turno che metterà di fronte proprio le prime 4 tra di loro, un blitz pesante, maturato nella ripresa e che conferma il magic moment del team di Possanzini, oltretutto senza reti subite da oltre 450’ (con i recuperi).