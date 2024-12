Sport.quotidiano.net - La Dea sogna un colpo Olimpico. Parte a Roma il trittico da capogiro. Solita Atalanta per Gasp (squalificato)

L’che sta volando, con dieci vittorie e due pareggi negli ultimi due mesi, tenterà stasera alle 20.45 il suo ennesimo “sacco di“. Dea corsara più volte negli ultimi anni all’, addirittura vincitrice due volte su due nel 2022-23, e adesso attesa a due discese nell’Urbe in questo mese di dicembre. Oggi la, il 28 la Lazio. In mezzo il Milan venerdì sera, il Real Madrid tra otto giorni, poi la trasferta a Cagliari e a seguire, prima di Natale, il Cesena in casa in coppa Italia e l’Empoli in campionato. Quello di questo Monday night non è un vero confronto diretto per le prime posizioni, dato il ritardo abissale di unache con 13 punti e a 15 lunghezze dall’. Attenzione però a non sottovalutare una Lupa ferita da una crisi di gioco e di risultati, che ha portato a due cambi di panchina in due mesi, ma reattiva, come ha dimostrato con il pareggio di carattere strappato al novantesimo giovedì a Londra sul campo del Tottenham.