Lortica.it - La BC Servizi torna alla vittoria: battuta Mens Sana al Palasport Estra

Leggi su Lortica.it

Gli amaranto di coach Fioravanti interrompono la striscia negativa con un successo emozionante.BCScuola Basket Arezzo – Note di Siena74-68Parziali: 14-19; 29-33; 49-45BC: Scortica 2, Toia 8, Nica, Iannicelli, Marcantoni, Buzzone 18, Lemmi 7, Prenga 16, Vagnuzzi, Mama, Terrosi, Bischetti 23. All. Fioravanti, Ass. Liberto.Note di Siena: Tilli 3, Pannini 9, Ragusa, Marrucci 14, Calviani, Pucci 9, Sabia 10, Maghelli, Prosperanti, Prosek 9, Tognazzi 14. All. Betti, Ass. Innocenti e Petreni.Un successo combattuto per ArezzoDavanti a ungremito per la prima giornata di ritorno, la BCScuola Basket Arezzo ha ribaltatoin un finale al cardiopalma, imponendosi 74-68. Con questa, Arezzo interrompe la striscia negativa e guadagna anche la differenza canestri contro gli ospiti.