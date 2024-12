Ilnapolista.it - Juventus, il processo va fatto a Giuntoli non a Thiago Motta

, ilvanon aNon è giusto processareche ha più di un alibi per questo primo quarto di stagione. Non è giusto farlo perché l’allenatore italiano-brasiliano si è ritrovato a dover affrontare questo primo scampolo di stagione con una sequela di infortuni importanti. Non è giusto farlo perchéè arrivato lo scorso luglio e deve avere tutto il tempo necessario per mettere a terra la sua strategia. Certo restano eccessivi i pareggi in una realtà come Madama dove l’unica cosa che conta resta vincere, Boniperti docet.Sia come sia, un primopossiamo farlo sì ma a Cristiano. La campagna acquisti – pluripremiata in estate dagli osservatori del calcio che contano – ad oggi non ha portato i suoi frutti. Clamoroso fin qui l’abbaglio preso con Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che avrebbe dovuto far svoltare la squadra in termini di palleggio e di goal.