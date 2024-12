Spazionapoli.it - Juve, il quotidiano “distrugge” Giuntoli: tirati in ballo il Napoli e McTominay

Cristiano, dirigente dellantus ed ex uomo mercato della SSC, finisce nel mirino del: l’analisi sulle sue ultime operazioni di mercato fa discutere.La vetta della Serie A è costituita da molte squadre. La classifica parla chiaro: molteplici sono i club che possono ambire al successo finale, soprattutto perché nessuna delle compagini in questione ha fatto un percorso perfetto. Il, però, con la vittoria contro il Torino manda un segnale importante, compreso allantus.I bianconeri si sono fatti raggiungere nel finale della sfida contro il Lecce, con il match dello stadio Via del Mare che si è concluso con il risultato di 1-1. La squadra di Thiago Motta sta affrontando diverse problematiche, in particolar modo legate all’infermeria, ma le osservazioni degli addetti ai lavori non risparmiano critiche nei confronti di Cristiano: l’ex uomo mercato della SSCha portato avanti un’estate ricca di colpi importanti, anche se alcuni di essi non stanno performando rispetto al preventivato.