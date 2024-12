Liberoquotidiano.it - "Ha delle pistole!": Wanda Nara caccia Icardi di casa e cambia i codici di accesso, si scatena il caos

Leggi su Liberoquotidiano.it

Buttato in strada, Mauro, senza troppi complimenti, E con tanto di denuncia e contro-denuncia. La fine dell'amore trae l'attaccante argentino, ex capitano dell'Inter oggi al Galatasaray (ma infortunato lungodegente) è diventata una durissima battaglia giudiziaria senza esclusione di colpi. L'ex coppia più famosa nel mondo del calcio ha avviato le pratiche del divorzio, con la showgirl ed ex agente che farebbe coppia fissa con il giovane rapper connazionale L-Gante e conche avrebbe un flirt addirittura con la sua avvocata divorzista, Angela Burgos. Ma è il quotidiano La Nacion a riportare gli ultimi, clamorosi dettagli sulla faida in famiglia. Dopo l'infortunio,era tornato a Buenos Aires per i primi tempi della convalescenza. Lagli avrebbe lasciato lain cui vivevano con i figli, ma solo fino a novembre.