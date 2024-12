Espulsione durante la diretta Grande Fratello la decisione colpo di scena

Leggi su Caffeinamagazine.it

C’è molta attesa tra il pubblico per la nuova puntata dellacondotta da Alfonso Signorini in onda verrà svelato l’esito del televoto e un concorrente dovrà abbandonare la casa. A finire in nomination questa settimana sono stati in quattro: Federica Petagna, Luca Giglioli, Stefano Tediosi e Javier Martinez. L’esito appare molto aperto.Ma intanto si parla anche di un’altra possibile eliminazione, già decisa. Questa volta però a decretarla non è stato il pubblico, mamente il. Un concorrente verrà espulso ina seguito di alcuni gravi episodi avvenuti nei giorni scorsi. Dentro la casa, infatti, si sono accese diverse discussioni. Lo scontro più infuocato è stato quello a tavola in occasione della cena del ringraziamento tra Shaila Gatta e Helena Prestes.