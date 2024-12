Ilfattoquotidiano.it - Covid, la variante Xec protagonista del Natale. Il virologo: “Ma è più debole delle altre”

Mentre si fronteggia l’influenza, in Italia cresce laXec di-19. Dati preliminari relativi al mese di novembre, al giorno 24, evidenziano “una predominanza di KP.3.1.1. Ancora in crescita la proporzione di sequenziamenti attribuibili al lignaggio ricombinante Xec” come riportava il monitoraggio della Cabina di regia ministero della Salute-Iss, diffuso online dall’Istituto superiore di sanità. Report che rileva una percentuale di reinfezioni pari al “42% circa, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente“.“La situazionein Italia vede una sintomatologia più leggera della malattia rispetto al passato. L’interessamento polmonare non c’è quasi mai, oggi l’infezione nell’80% dei casi è lieve e solo nell’1% dei contagiati c’è una situazione veramente critica. Lo vediamo anche nel numero dei decessi che sta calando ogni settimana.