Cade in giardino | signora pontina salvata dal suo cagnolino

Una storia a lieto fine quella accaduta sabato mattina ad Aprilia, dove una donna con problemi di deambulazione è stata soccorsa grazie all’intervento del suo cane e di un operatore della Progetto Ambiente. La, che utilizza un deambulatore per muoversi, era uscita probabilmente per portare il cane fuori, ma è caduta neldi casa e è rimasta a terra per oltre un’ora, impossibilitata a muoversi e a chiedere aiuto.A quel punto, il suo fedele amico a quattro zampe si è rivelato fondamentale: quando l’operatore della società di igiene urbana è arrivato per raccogliere il mastello, il cane ha attirato la sua attenzione mordendogli i pantaloni. Compreso il richiamo, il dipendente ha guardato dentro ile ha notato la donna a terra.Pronto intervento e lieto fineL’operatore di Progetto Ambiente è immediatamente entrato nella proprietà per prestare soccorso alla donna.