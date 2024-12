Thesocialpost.it - Bove sta meglio, le prime parole dopo il malore: “Voglio uscire e tornare a giocare”

La Fiorentina, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, ha divulgato un aggiornamento sulle condizioni di Edoardo, il centrocampista che ha subito undurante il primo tempo della sfida contro l’Inter.Leggi anche: Beppe Grillo e l’enigma del “messaggio alle 11.03”: il mistero decifrato, cosa nasconde quell’orario“ACF Fiorentina informa che Edoardoha trascorso una notte tranquilla ed è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è cosciente, vigile e orientato. Ha potuto conversare con i familiari, la dirigenza viola, l’allenatore e i compagni, che si sono affrettati a far visita non appena appresa la buona notizia. Nei prossimi giorni si procederà con ulteriori esami per identificare le cause del malessere che ha colpito il giocatore.