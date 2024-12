Liberoquotidiano.it - Biden grazia il figlio Hunter, l'ultima balla del presidente: "Non lo farò mai"

Ilamericano Joe, ha annunciato la concessione dellaper il, che era in attesa di sentenza in due distinti processi per possesso illegale di un'arma e per evasione fiscale. Una mossa che disattende la promessa, fatta in passato, di non usare i poteri straordinari concessi ala beneficio della sua famiglia. Ilha motivato la sua decisione sostenendo chesia stato perseguito anche per motivi di natura politica: "è stato perseguito in modo selettivo e iniquo per colpire me" ha sottolineato. All'attacco ileletto Trump: "Un abuso e un errore di giustizia".