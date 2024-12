Lanazione.it - Arresti cardiaci negli sportivi: “L'importanza della prevenzione e degli interventi rapidi"

Firenze, 2 dicembre 2024 - “Ogni anno, in Italia, si verifica circa un arresto cardiaco giovanile ogni 100.000 persone, spesso legato a cause non prevedibili. In questi casi, la vera arma è una pronta rianimazione: è fondamentale avere un defibrillatore sempre disponibile e diffondere una culturarianimazione per intervenire immediatamente”. GERMOGLI PH: 28 NOVEMBRE 2024 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS INTER NELLA FOTO MALORE BOVE Con il professor Iacopo Olivotto, ordinario di malattie cardiovascolari all’UniversitàStudi di Firenze e direttorecardiologia pediatrica etransizione all’ospedale Meyer, parliamo delle cause e delle possibili soluzioni per affrontare i malori improvvisi che colpiscono gli, alla luce del recente episodio che ha coinvolto il giocatore viola Edoardo Bove.