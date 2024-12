Scuolalink.it - APE sociale: le opportunità per il personale scolastico vicino alla pensione

Leggi su Scuolalink.it

La Legge di Bilancio 2025, attualmente in discussione in Parlamento, conferma la proroga dell’APEper il prossimo anno. Chi maturerà i requisiti nel 2025 potrà inoltrare la domanda per accedere a questa misura di accompagnamento. Tuttavia, non tutte le categorie di lavoratori potranno usufruirne, poiché la normativa prevede criteri specifici. Requisiti per accedere all’APEPer richiedere l’APEè necessario avere almeno 63 anni di età e 36 anni di contributi, ma questi requisiti non bastano. Il richiedente deve rientrare in una delle quattro categorie previste: disoccupati, caregiver, persone con disabilità pari o superiore al 74% oppure lavoratori impegnati in mansioni gravose. Queste ultime includono professioni indicate negli allegati alle leggi 205/2017 e 234/2021, come maestri di asili nido, docenti di scuole per l’infanzia e primaria.