Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo ceduto il nostro territorio per accordi criminali, noi migranti come loro”: anche cittadini albanesi alla protesta contro il cpr di Gjadër

Domenica 1 dicembre davanti ai centri di detenzione amministrativa pervoluti dal governo italiano in Albania, oggi per le strade di Tirana, alcune centinaia di persone, prevalentemente italiane estanno contestando l’accordo Meloni-Rama che prevede il trasferimento collettivo e coatto di richiedenti asilo verso il Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) diattraverso un breve passaggio all’hotspot di Shëngjin. “I rifugiati dovevano essere 3mila, per ora sono arrivati in pochi e sono subito tornati indietro – commenta il giornalista albanese Elidon Ndreka, che ha seguito fin dall’inizio la propaganda sull’operazione – avrebbero dovuto portare soldi e lavoro e per questo hanno azzerato il dissenso locale, per ora ci hanno guadagnato molto in pochi ma qualcosa è arrivatoal paese dove sorge il campo, dove da anni la principale entrata delle famiglie è rappresentata proprio dpossibilità di emigrare”.