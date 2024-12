Tpi.it - Tradimento: il cast (attori e personaggi) della serie turca su Canale 5

: ilsu5Qual è il? Dopo il grande successo di “Terra Amara” e “Endless Love”,5 propone un’altra. Il titolo originale è Aldatmak. Neltroviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino ?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme glie idi.Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.Mustafa U?urlu è Tar?k Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide.