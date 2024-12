Cultweb.it - The Menu, come finisce il thriller del 2022 con protagonista Anya Taylor-Joy

Thetermina con lo chef Julian Slowik che poco prima di dare fuoco all’intero ristorante, usa lo staff e i clienticondimento per il dolce americano s’more. Il tutto avviene mentre Margot Mills si allontana dall’isola con il motoscafo della guardia costiera.Julian Slowik (Ralph Fiennes) è un famoso chef specializzato in gastronomia molecolare, che per organizzare un’esperienza culinaria esclusiva, invita una ristretta cerchia di ospiti presso il suo ristorante sull’isola di Hawthorn. Tra gli invitati all’evento vi sono: l’appassionato di cucina Tyler Ledford (Nicholas Hoult) e la sua accompagnatrice Margot Mills (-Joy), la critica Lillian Bloom (Janet McTeer) e il suo editore Ted (Paul Adelstein), i clienti abituali Richard (Reed Birney) e Anne Leibrandt (Judith Light), l’attore George Diaz (John Leguizamo) e la sua assistente Felicity (Aimee Carrero), i soci d’affari Soren (Arturo Castro), Bryce (Rob Yang) e Ted (Paul Adelstein).